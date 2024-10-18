سينر وألكاراز يواصلان تألقهما وينتقلان إلى نهائي منتظر ضمن “The six Kings Slam” في الرياض

بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تأهل النجمين الشابين الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز إلى نهائي بطولة “The six Kings Slam” للتنس، إحدى أبرز فعاليات “موسم الرياض” لهذا العام، بعد تغلبهما على الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال على التوالي. (http://www.instagram.com/p/DBQLi1iINAV/)

في المباراة الأولى، سيطر التعادل على معظم مجريات اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف الساعة. تقدم سينر في المجموعة الأولى بنتيجة ٦-٢، ثم عاد ديوكوفيتش ليحسم المجموعة الثانية بشوط كسر التعادل ٧-٦. وفي المجموعة الحاسمة، انتصر الشاب الإيطالي بنتيجة 6-4، بعد مباراة دراماتيكية حبست أنفاس الجماهير التي اكتظت فيهم مقاعد منطقة The Venue إحدى مناطق الموسم الجديدة، ليتأهل إلى النهائي ويُرسل ديوكوفيتش إلى مباراة تحديد المركز الثالث. وجاء هذا الفوز بعد يوم واحد فقط من تغلب سينر على الروسي دانييل مدفيديف ليصل إلى نصف النهائي. (http://www.instagram.com/p/DBQL8NUIrhp/).

أما في المواجهة الإسبانية – الإسبانية، فقد أظهر كارلوس ألكاراز تفوقًا واضحًا بفوزه على نادال بمجموعتين متتاليتين بنتيجة ٦-٣ و٦-٣، في مباراة شهدت هيمنة النجم الشاب على نادال الذي يلعب آخر مبارياته بعد قراره الاعتزال.

وفي تعليقه بعد المباراة، قال يانيك سينر: “عادةً ما أكون هادئًا، لكن اليوم شعرت بالتوتر أيضًاً. أحيانًا لا أستطيع التحكم في نفسي عندما أكون متعبًا قليلاً. من الجيد أن أحصل على فرصة أخرى يوم السبت. فقد لا أكون في أفضل حالاتي، لكنني سأبذل قصارى جهدي لتقديم عرض جيد هنا من أجلكم جميعًا. شكرًا لكم على حضوركم، ونراكم يوم السبت”.

من جهته، صرح الفائز الآخر كارلوس ألكاراز: “في التنس، تحتاج إلى لعب مباريات كثيرة لتشعر بالراحة في الملعب. كنت أعلم أنه يجب أن أكون مركزًا لأقدم أفضل ما لدي إذا أردت الفوز على رافا، لأنه دائمًا ما يكون خصمًا صعبًا. لذا، حاولت تقديم كل ما لدي في المباراة”.

وسيكون اليوم (الجمعة) راحة لجميع اللاعبين الأربعة المتبقين في البطولة، ليعاودوا اللعب يوم السبت، حيث تجمع المباراة الأولى، نوفاك ديوكوفيتش مع رافاييل نادال، فيما يواجه يانيك سينر خصمه القوي كارلوس ألكاراز، في مباراة النهائي التي يترقبها عشاق الكرة الصفراء حول العالم.