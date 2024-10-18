انت الان تتابع خبر تعرّفوا على مظلّة "الدرونبريلا" الخارجة عن المألوف! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - "الدرونبريلا" ، المعروفة أيضًا بالمظلة الطائرة ذاتيًا، هي جهاز مبتكر يجمع بين طائرة بدون طيار ومظلة لتوفير حماية من الطقس دون استخدام اليدين. تستخدم مظلة "الدرونبريلا" تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للترحيل فوق المستخدم وتعديل موقعها لتغطيته. يتتبع الجهاز تحركات المستخدم ويحافظ على وضعه فوق الرأس، مما يجعله عمليًا للحماية من المطر والشمس.





كيف تعمل مظلة الدرونبريلا ؟



تعتمد مظلة "الدرونوبريلا"على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتتبع حركة المستخدم وحماية رأسه وجسمه من العوامل الجوية. تعمل الآليات الداخلية للمظلة على الحفاظ على ارتفاع ثابت فوق المستخدم، وتعديل زوايا المظلة لتوفير أقصى قدر من الحماية. كما يمكن للمستخدم التحكم في المظلة عن بعد باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. تعتمد مظلة "الدرونوبريلا"على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتتبع حركة المستخدم وحماية رأسه وجسمه من العوامل الجوية. تعمل الآليات الداخلية للمظلة على الحفاظ على ارتفاع ثابت فوق المستخدم، وتعديل زوايا المظلة لتوفير أقصى قدر من الحماية. كما يمكن للمستخدم التحكم في المظلة عن بعد باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. ميزات مظلة الدرونوبريلا