انت الان تتابع خبر العراق يرحب ببدء المباحثات بين إيران والولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن ترحيب جمهورية العراق ببدء المباحثات الإيرانية - الأمريكية في سلطنة عُمان الشقيقة، وتُثمن المؤشرات الإيجابية التي أسفرت عنها الجولة الأولى من الحوار بين الجانبين".

وأكدت الوزارة "موقف العراق الثابت الداعم للدبلوماسية والحلول التفاوضية، باعتبارها السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي". وأضاف البيان "تعرب وزارة الخارجية عن أملها في أن تُفضي هذه المباحثات إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب، تُسهم في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين الجانبين، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة ويعزز الأمن والسلام".

وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان، اليوم السبت، لبحث سبل حل الأزمة النووية.