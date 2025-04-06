شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تجعل الشخص يفقد السيطرة على إحدى يديه.. ما هى متلازمة اليد الغريبة والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة اليد الغريبة (AHS) هي حالة طبية نادرة تتسبب في قيام إحدى اليدين بحركات لا إرادية، مثل رفعها في الهواء أو التلويح، أو حتى صفع وجه صاحبها، وكأنها تمتلك إرادة منفصله.

ووفقًا لموقع "Times of India" الطبي، يفقد الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة السيطرة تمام على إحدى أيديهم، حيث تستمر تلك اليد في الحركة وأداء الأنشطة بمفردها، وغالبًا ما تكون هذه الحركات غير ضرورية أو غير مناسبة تمامًا في ذلك الوقت، مما يجعلها تجربة مخيفة لمن يمر بها.

أسباب الإصابة بمتلازمة اليد الغريبة

لا يوجد سبب واحد معروف للإصابة متلازمة اليد الغريبة، ولكن يتم الربط بينها وبين حدوث تلف في الدماغ يعيق التحكم في الحركة، أو وجود ما يعيق تدفق الدم إلى الدماغ بشكل طبيعى، كما يوجد عدد من الأسباب التي قد تؤدى للإصابة بالمتلازمة، وهى:

أورام المخ

السكتات الدماغية

تمدد الأوعية الدموية

تلف الدماغ بسبب وقوع إصابة

أثر جانبي لجراحة المخ

متغيرات باركنسون غير النمطية ، مثل متلازمة القشرية القاعدية

أمراض عصبية تنكسية أخرى مختلفة

وتشير البيانات إلى ظهوره لدى 30% من المصابين بمتلازمة القشرية القاعدية، وهي أحد أشكال مرض باركنسون، كما يحدث لدى 4% من المصابين بمرض كروتزفيلد جاكوب.

أعراض متلازمة اليد الغريبة

تتسبب المتلازمة، بجانب الأعراض الجسدية، إلى عدد من الآثار النفسية، نظرا لشعور المصابين بالإنفصال تمامًا عن أيديهم ولا يعودون يدركون أنها ملكهم، مما يعد أمر قد يكون مزعجًا للغاية.

تشمل الأعراض المنسوبة للمتلازمة، والتي تنسب إلى نسخة الفص الجبهي، ما يلي:

الصراع أثناء أداء المهام باليدين، على سبيل المثال، قد تُغلق أزرار قميصك عمدًا بيدك اليمنى، بينما تلغي يدك اليسرى عملك فورًا، أو تطفى اليد السيجارة

التحسس اللاإرادي لأجزاء أخرى من الجسم والملابس

الإمساك اللاإرادي بأى شيء

صعوبة تحرير الأشياء من اليد

رفع الذراع فى الهواء دون سبب

التلويح بلا سبب

الصراعات النفسية بسبب توقف الأشخاص عن التعرف على أيديهم

علاج متلازمة اليد الغريبة

نظرا لأن هذه المتلازمة نادرة جدًا، لا يوجد حتى الان علاج لمتلازمة اليد الغريبة، لكن يوجد عدد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في التعامل مع الأعراض، وهى:

العلاج السلوكي المعرفي

يساعد العلاج السلوكى المعرفى الأشخاص على تقبل الواقع العاطفي لحالتهم، و التفكير في يدهم الغريبة بطرق جديدة.

تشتيت انتباه اليد

وجد البعض أنه من المفيد إشغال اليد الغريبة بمهام بسيطة وغير محرجة لإبقائها مشتتة، قد يكون هذا سهلاً كإمساك يدك الخارجة عن السيطرة أثناء يومك.