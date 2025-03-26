أفكار توزيعات مبتكرة لعيد الفطر للأطفال

توزيعات على شكل فستان العيد

فستان العيد

جهزي الأدوات المطلوبة وهي:

ثلاثة تصميمات مختلفة لقطع باترون جاهزة للطباعة على شكل فساتين يمكنك الحصول عليها من خلال المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت.

بعض قطع من الحلوى الصحية والسكاكر الخالية من الأصباغ والمواد الحافظة.

مقص.

لاصق مناسب ويفضل جهاز اللصق الحراري.

شرائط ذات عدة ألوان ومجموعة ملونة من الخرز والأزرار التي تنزعينها من ملابس قديمة.

طريقة التصميم

قومي بطباعة الصور التي حصلتِ عليها ورق A4 مقوى ثم قصي كل خط متصل على حدة. قومي بثني كل خط متقطع وبعد ذلك ألصقي الأطراف بدقة وذلك باستخدام اللاصق، ويُفضل أن يكون اللاصق الحراري لكي لا تتناثر وتقع على الأرض الحلوى من التوزيعة. قومي بتزيين الفساتين من الخارج بكل ما يتوفر لديك من شرائط ملونة من بقايا ملابس وخرز وأزرار. ضعي قطع الحلوى برفق ومن دون أن تملئيها بداخل التوزيعة التي أصبحت على شكل أجمل ما يحبه الأطفال في العيد وهو فستان العيد الجميل.

توزيعات على شكل أقماع حلوى

توزيعات أطفال

صممي أقماعاً ورقية من الورق اللامع والمفضض، ويمكن الحصول على الأقماع على شكل باترون مقصوص من المكتبات ويكون جاهزاً فقط لكي تقومي بلصق أطرافه، بحيث تتأكدين من أن طرفه السفلي مغلقاً بشكل جيد لكي لا تقع منه قطع الحلوى الصغيرة، مع ملاحظة اختيار قطع صغيرة من الحلوى، بحيث يتيح لك حجم القمع أن تضعي به أشكالاً مميزة ومختلفة وليس صنفاً واحداً لكي يشعر الأطفال بالبهجة والسعادة أكثر ويتعلمون تبادل الأشياء مع بعضهم البعض وتكوين ذوقهم الخاص.

اختاري أفكاراً أخرى وهي أن تغلفي كل قمع بالشرائط أو الأزرار والخرز من الخارج وذلك بواسطة اللاصق الحراري، كما يمكن أن تختاري فكرة أخرى وهي أن تضعي كيساً من قماش" التل" داخل كل قمع وتضعي به الحلوى ثم تربطينه وتلصقين طرفاً منه بالقمع فقط، وبذلك تحصلين على شكل أجمل وفي نفس الوقت تحافظين على الحلوى من التناثر من بين يدي الطفل للمحافظة على نظافة ملابسه والمكان.

توزيعات على شكل صناديق من "الكب كيك"

كب كيك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 07:20 صباحاً - تزداد بهجة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى مع طقوس الاستعداد له، ولأن الاستعداد في البيت يكون فارقاً وخاصاً، حيث العلاقات الأسرية الرائعة هي الصفة المميزة لهذه المناسبات، بل إن حمل وصنع الذكريات الجميلة تلك هي التي تبقى وتستمر لدى الأطفال، فعلى الأم أن تجعل تلك الذكريات بارزة و مميزةً في الاحتفال والترحيب والاستعداد للعيد الذي يمر مرتين كل عام على المسلمين، ومن بين الذكريات الجيملة التي لا ننساها هي الجلسة التي تجمع الأمهات مع أطفالهن حين يقمن بإعداد توزيعات وهدايا مصنوعة بخامات بسيطة ومتوافرة في كل بيت، ولكن وبعد تصمميها بشكل احترافي فهم يخرجون معاً بأجمل التوزيعات في أيام العيد والتي تثير دهشة وإعجاب واستحسان كل من يراها، ويحرص كل من يحصل عليها أن يحتفظ بها.يمكن للأم أن تنفذ قبل أيام من عيد الفطر لهذا العام أفكاراً جديدة لتوزيعات العيد، سواء لكي يفرح بها أطفالها، أو تقدم للأطفال المرافقين للمعايدين، أو أن يقدمها أطفالها لرفاقهم وجيرانهم الصغار، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بمعلمة الفنون الجميلة في المرحلة الأساسية لبنى عبد الحميد، حيث أشارت إلىيمكنك إعدادها مع أطفالك في المنزل وبخامات منزلية بسيطة، مثل توزيعات فستان العيد وكذلك صناديق الكب كيك وغيرها في الآتي:أعدي مع طفلتك توزيعات خاصة بالبنات، وهذه الفكرة هي فكرة مبتكرة لإعداد توزيعات على شكل فساتين العيد الزاهية الألوان، وسوف تكون لافتة ومبتكرة حين توزعها طفلك على زميلاتها، كما سوف تسعد ضيفاتك حين يأتين لمعايدتك خلال أيام العيد بصحة البنات الصغيرات ويمكن إعدادها بخامات منزلية بسيطة.

أعدي بطريقة صحية وبسيطة الكب كيك في البيت، ومن الممكن أن تقومي بتقديمه للضيوف وصغارهم على شكل توزيعات، ويمكن أن يصطحبها الضيوف عند مغادرتهم، ويمكنك أن تعدي قوالب " الكب الكيك" في اليوم السابق مثلاً لكي تستغلي الوقت وذلك بمساعدة الأطفال، حيث إن هناك فوائد دخول ابنتك الصغيرة إلى المطبخ في رمضان خصوصاً ومنها شعورها بالمسئولية وإضفاء السعادة عليها، والخطوة التالية في صباح يوم العيد يمكنك القيام بتغليف القطع الشهية عن طريق تصميم صناديق خاصة صغيرة لها.

الأدوات المطلوبة لتصميم صندوق "الكب كيك"

عدة أوراق ملونة بحيث يكون مرسوماً عليها صندوق على شكل وردة، ويمكن الحصول عليها من خلال مواقع الإنترنت المتعددة ويُطلق على هذه الاشكال السابقة التصميم اسم "باترونة".

مقص.

نوع لاصق ويفضل اللاصق الحراري

خرز أو قطع أكسسوار صغيرة حسب الرغبة.

الخطوات

قومي بقص الباترونة، أي الورقة الملونة متتبعة الخطوط المتقطعة المرسومة عليها بدقة والتي تكون على شكل وردة أو على شكل صندوق صغير أو أي شكل آخر. قومي بثني الأجزاء بتتبع الخطوط المتقطعة، حتى تحصلي على شكل نهائي لصندوق "الكب كيك". قومي بلصق حواف الصندوق بعد أن تقومي بثني تلك الأجزاء. زيّني الصندوق من الخارج بالخرز أو قطع الأكسسوار حسب الذوق والرغبة. ضعي في كل صندوق قطعة من الكب كيك ثم احرصي على إغلاق الصندوق الصغير إما باللاصق الحراري أو بالخيوط المصنوعة من نوع من الخيش، ولكن بطريقة فنية وجذابة.

توزيعات تقدم مع القهوة لأطفال الضيوف

توزيعات لأطفال الضيوف

من الضروري أن تضيفي البهجة والسعادة على قلوب ضيوفك، وقد سبق أن قال المثل " من أطعم طفلي حلوى، وقعت حلاوتها في قلبي، ولذلك يمكنك أن تصممي توزيعات للأطفال المرافقين وتسمحي لطفلك الذكر أن يقدمها بنفسه لأطفال الضيوف عند توزيع القهوة المخصصة للضيافة، ولاحظي أن مثل هذا النشاط سوف يساعد طفلك الذكر على الاندماج في مجتمع الرجال ويحببه في التواجد فيها.

قومي بوضع أشياء مناسبة للأطفال من سن 6_10 سنوات، فيمكن أن تغلفي أدوات قرطاسية صغيرة على شكل ألعاب، ولكن التغليف يلعب دوراً كبيراً في إدخال الفرحة على الطفل، ويمكن أن تبقى ذكرى لديه ويصطحبها معه إلى المدرسة بعد انقضاء أجازة العيد، كما يمكن أن تغلفي ألعاباً صغيرة ومميزة وذات قيمة بحيث تكون على شكل " تحف وأنتيكات" تضعها الأم في البيت عند عودة طفلها الزائر من الزيارة، ويمكن لهذا الغرض تغليف سيارات صغيرة وأجهزة هاتف ذات طراز كلاسيكي وغيرها.

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