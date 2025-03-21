شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب الإرهاق والصداع مع أواخر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في أواخر رمضان، قد تشعري بالدوخة والصداع بسبب تغير مواعيد الطعام والشراب، وقلة النوم، والإرهاق.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع health أبرز أسباب الدوخة والصداع، ومنها:

1. الجفاف:

عدم شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

2. نقص السكر في الدم:

الامتناع عن الطعام لفترات طويلة ثم الإفطار على أطعمة مليئة بالسكريات.

3. قلة النوم والإجهاد:

السهر لساعات متأخرة واضطراب مواعيد النوم.

4. الكافيين:

التوقف المفاجئ عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي.

وقدم التقرير أبرز النصائح لتجنب الدوخة والصداع، ومنها: 1. شرب كمية كافية من الماء:

احرص على شرب 8 أكواب من الماء على الأقل من الإفطار حتى السحور.

تجنب المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الكافيين بكثرة لأنها تزيد من الجفاف.

2. تناول وجبة سحور متوازنة:

اختاري أطعمة غنية بالألياف والبروتينات مثل:

البيض، الشوفان، الزبادي، الخضراوات، والفواكه.

تجنبي الأطعمة المالحة والمقلية التي تزيد من شعوركِ بالعطش.

3. تنظيم مواعيد النوم:

حاولي النوم مبكرًا قدر الإمكان وأخذ قسط كافٍ من الراحة.

إذا كنتِ تسهرين، احرصي على الحصول على قيلولة في النهار لتعويض نقص النوم.

4. التقليل من السكريات والكافيين:

لا تفرط في تناول الحلويات مباشرة عند الإفطار.

قلل من القهوة والشاي.

5. تناول وجبة إفطار صحية ومتكاملة:

ابدأ بشرب الماء وتناول التمر.

تناول حساء دافئ مثل شوربة الخضار، ثم وجبة تحتوي على بروتينات وكربوهيدرات صحية.

قوم بالمشي الخفيف بعد الإفطار لتحسين الدورة الدموية والشعور بالنشاط.

وأكد التقرير انه إذا استمر الصداع أو الدوخة بشكل حاد أو متكرر، استشير طبيبًا للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية أخرى.