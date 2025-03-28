شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غير شائعة لـ ألم الصدر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

آلام الصدر عند الأطفال، من الأعراض المحيرة آلام الصدر عند الأطفال خاصة في مراحل النمو والتطور، فنادرا ما يكون الأطفال يعانون من هذا الألم نتيجة مشكلة في القلب، ولذا لابد من استشارة الطبيب المختص لمعرفة سبب الألم الدقيق، هذا ما أكد تقرير نشر في موقع هيلث تشيلدرن بصحة الطفل وأمراضه.

أسباب آلام الصدر عند الأطفال

آلام في صدر الطفل قد تكون متعددة الأسباب والعوامل، فهناك أطفال يشكون من ألم في الصدر وعضلاته وهيكله وعظامه:

أشهر الأسباب تكون نتيجة تشنج أو انقباض في عضلات جدار الصدر، ويكون الألم مؤلما للغاية وقد تعرف هذه الآلام بمتلازمة الانقباض الصدري.

قد يكون الألم ناتج عن السعال الشديد والمتكرر للطفل.

قد يكون الألم ناتج عن نزلة بردية شديدة للطفل.

التهاب غضروف الضلع، والناتج عن التهابات الغضروف التي تربط عظام الصدر بعضها.

بعض الأسباب تتعلق بالالتهاب الرئوي أو عدوى الرئة التي تصيب بعض الأطفال وتسبب تهيجا حول الرئتين خاصة عند التنفس، ويشعر الشخص بهذا الألم.

قد يعتقد الطفل أن صعوبات التنفس الناتجة عن الربو هي عبارة عن ألم في الصدر.

بعض مشكلات القلب قد تسبب ألما في الصدر، وهي حالات نادرة يصفها ويكتشفها الطبيب وحده.

مرض الارتجاع المعدي وارتجاع الحمض من المعدة قد يكون أحد أهم الأسباب لهذا الألم.

قد يشعر الطفل المتوتر أو القلق الذي يقع تحت ضغوط شديدة بالألم في الصدر.

متى يجب أن تذهب للطبيب

يجب رؤية الطبيب المختص إذا كان هناك ألم في الصدر أثناء المجهود البدني أو التمارين.

ألم في الصدر بعدها إغماء أو شبه إغماء.

ألم شديد في الصدر عند الأطفال المولودين بعيوب في القلب.

ألم في الصدر عند الأطفال الذين لديهم خطأ وراثي لارتفاع نسب الكوليسترول في الدم.

ألم في الصدر نتيجة اعتلال عضلة القلب لدى البعض.

علاج آلام الصدر

آلام الصدر العضلي ليس ناتجا عن مشكلة في القلب وليس خطيرا، ويمكن علاجه باستخدام بعض المسكنات لتخفيف الألم وتقليل الالتهابات، وهو ما يحدده الطبيب المختص وحده.