شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات يجب تجنبها عند محاولة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مقدار الوزن الذي تفقده.



النظام الغذائي الخاص بك، ونمط حياتك، ومواعيد الوجبات، وحجم الحصص، ومعدل الأيضا وغيرها هي بعض من هذه العوامل وفقا لموقع "eatingwell"، وغالبًا ما يهمل الكثيرون كمية السعرات الحرارية السائلة التي يستهلكونها طوال اليوم، ويمكن أن يؤدي هذا دون قصد إلى إعاقة نتائج فقدان الوزن.

مشروبات يجب تجنبها عند محاولة إنقاص الوزن عصائر الفاكهة

على عكس الاعتقاد السائد، فإن عصائر الفاكهة ليست الخيار الأفضل عند محاولة إنقاص الوزن، فهي خالية من الألياف ومليئة بالسعرات الحرارية ومحتوى السكر، لذلك، من الأفضل تناول الفاكهة كما هي.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية خالية من العناصر الغذائية ومليئة بالسكر المضاف، كما أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على كمية كبيرة من الكافيين والمنشطات الأخرى، يمكن أن تتسبب هذه المكونات في زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما أن معظم مشروبات الطاقة مليئة بالسكر والسعرات الحرارية غير المرغوب فيها.

مشروبات القهوة السكرية

قد يحتوي مشروبك المفضل على سعرات حرارية أكثر مما تعتقد، فمعظم مشروبات القهوة مليئة بالشراب والنكهات والكريمة المخفوقة، لذا، التزم بالقهوة السوداء أو العادية عند محاولة إنقاص الوزن.

يتم تسويقها لتعزيز ترطيب الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني المكثف، لكن المشروبات الرياضية ليست كما يروج لها البعض، غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر وهي خالية من العناصر الغذائية، مما يجعلك تستهلك سعرات حرارية إضافية دون تغذية، إذا كنت تريد البقاء رطبًا أثناء ممارسة الرياضة، فإن أفضل رهان لك هو الماء.

