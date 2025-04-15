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مقتل جندي بالجيش اللبناني وإصابة 3 في انفجار جسم مشبوه جنوب البلاد

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د ب أ - بيروت 0 تبليغ

مقتل جندي بالجيش اللبناني وإصابة 3 في انفجار جسم مشبوه جنوب البلاد

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الدمام - شريف احمد - لقى عنصر في الجيش اللبناني مصرعه وجرح 3 آخرون في انفجار جسم مشبوه بمنطقة وادي العزية - صور في جنوب لبنان.
وقال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إن الجيش يدفع مرة جديدة من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان.

مسح هندسي

وقال الجيش اللبناني، في بيان على منصة (إكس) إنه "خلال إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحًا هندسيًا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية - صور، انفجر جسم مشبوه، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة 3 بجروح متوسطة".
مقتل عنصر بالجيش اللباني وإصابة 3 في انفجار جسم مشبوه بالجنوب - DW

وقال الرئيس اللبناني: مرة جديدة يدفع الجيش اللبناني من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار 1701"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

شهادة جديدة

وأعرب الرئيس عون عن ألمه لاستشهاد أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين بجروح خلال تفكيك مفرزة من الجيش ألغامًا وموادًا متفجرة في نفق بمنطقة وادي العزية في الجنوب".
وأشارإلى أن "هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجددًا أن المؤسسة العسكرية تقدم الشهيد تلو الشهيد كي تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وبسط السيادة على الأرض اللبنانية".
وقدم الرئيس عون تعازيه إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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