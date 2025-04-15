شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي بالجيش اللبناني وإصابة 3 في انفجار جسم مشبوه جنوب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

مسح هندسي

شهادة جديدة

الدمام - شريف احمد - لقى عنصر في الجيش اللبناني مصرعه وجرح 3 آخرون في انفجار جسم مشبوه بمنطقة وادي العزية - صور في جنوب لبنان.وقال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إن الجيش يدفع مرة جديدة من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان.وقال الجيش اللبناني، في بيان على منصة (إكس) إنه "خلال إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحًا هندسيًا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية - صور، انفجر جسم مشبوه، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة 3 بجروح متوسطة".وقال الرئيس اللبناني: مرة جديدة يدفع الجيش اللبناني من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار 1701"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.وأعرب الرئيس عون عن ألمه لاستشهاد أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين بجروح خلال تفكيك مفرزة من الجيش ألغامًا وموادًا متفجرة في نفق بمنطقة وادي العزية في الجنوب".وأشارإلى أن "هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجددًا أن المؤسسة العسكرية تقدم الشهيد تلو الشهيد كي تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وبسط السيادة على الأرض اللبنانية".وقدم الرئيس عون تعازيه إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.