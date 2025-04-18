الخليج اليوم .. المواطن البريطاني يسلم القطعة الأثرية إلى مسؤول بالسفارة اليمنية في بريطانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت السفارة اليمنية في بريطانيا، الأربعاء، عبر منصة "إكس"، أنها استعادت قطعة أثرية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد (100 ق.م)، كانت بحوزة مواطن بريطاني يُدعى كريج جريفتس، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت السفارة أنه تم استرجاع القطعة الأثرية أثناء لقاء جمع كريج جريفتس وقيادة السفارة اليمنية لدى بريطانيا في مبنى السفارة بلندن.

وقالت السفارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها السفارة لمتابعة استعادة الآثار واللقى التاريخية اليمنية، حيث تم التواصل مع حائز القطعة في أستراليا بمراسلات تضمنت متابعة المناشدات التي أطلقتها السفارة بخصوص استرجاع الآثار اليمنية.

وكان المواطن البريطاني قد أشعر السفارة بأن لدى أسرته في بريطانيا قطعة أثرية يمنية آلت إلى حيازته من والده، وأنه على استعداد لإعادتها لليمن وتسليمها للسفارة.

ورحبت السفارة بمبادرته وقامت بإشعار وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام والثقافة، وتمت الترتيبات لاستلامها، يوم الأربعاء.

وأفاد كريج في مراسلاته مع السفارة بأن حيازته للقطعة انتقلت إليه من والده الدكتور جاريث جريفتس، الذي عمل ضابطا في القوات الجوية البريطانية أثناء وجوده في إمارة بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، حيث حصل عليها من أحد أقارب حاكم بيحان هدية بعد أن عالجه من مرضه.

ورجح أحد المختصين في قطاع الآثار بمدينة عدن أن تكون هذه أول مرة يستعيد فيها اليمن قطعة أثرية كانت بحوزة أحد ضباط الجيش البريطاني، الذي سيطر على عدن ومحافظات الجنوب لنحو 129 عاما قبل انسحابه من البلاد في 30 نوفمبر 1967.

يُذكر أن اليمن يسعى منذ سنوات إلى استعادة القطع الأثرية التي نقلت خارج البلاد، بعد رصدها في مزادات علنية بأوروبا وأميركا.