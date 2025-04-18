الخليج اليوم .. الكرملين: زيارة أمير قطر ستبحث القضايا الإقليمية الدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الكرملين أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى روسيا ستناقش القضايا الإقليمية والدولية الملحة، فيما ستركز على أهمية تعزيز التنسيق السياسي المشترك لإيجاد حلول متكاملة لتسوية هذه القضايا.

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو في إطار زيارة رسمية لروسيا، ونشرت الرئاسة الروسية "الكرملين" بيانا على موقعها الرسمي، ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الشيخ تميم، الذي يصل إلى روسيا اليوم في زيارة رسمية.

تطوير الشراكة

من جهته، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين": "إن زيارة أمير قطر إلى روسيا، تناقش القضايا الإقليمية والدولية الملحة"، متوقعاً في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية أن تحظى الزيارة بزخم إضافي من أجل تطوير علاقات الشراكة بين البلدين، مما يوسع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، معتبرا أن زيارة "الشيخ تميم إلى موسكو تعكس التطور الشامل لعلاقات الصداقة الراسخة".

موسكو: الدوحة شريك أساسي

إلى ذلك، توقع بيسكوف أن تتناول المحادثات القطرية - الروسية المقبلة عدداً من المجالات الواعدة للتعاون الثنائي، لافتاً إلى أن قطر تعتبر شريكاً مهماً لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً في الوقت ذاته إلى التطور المتواصل الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

مواجهة الأزمات

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية بيسكوف: "إننا نواصل حوارنا السياسي مع قطر انطلاقاً من حرص موسكو على صون السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية مواجهة الأزمات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية مع التقيد الصارم بأحكام القانون الدولي".

مشروعات اقتصادية

في المقابل، يعتقد بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو والدوحة ستتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن هناك آفاقا جيدة لتوسيع التعاون التجاري في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، آملاً في الوقت نفسه إطلاق مشاريع لوجستية مشتركة في المستقبل القريب لتوسيع رقعة التعاون في مجال النقل.

في سياق متصل، قال ديمتري بيسكوف إن شراكة قطر للاستثمار والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، تعد شراكة ناجحة، حسب قوله، مؤكداً أن روسيا مستعدة لتوقيع المزيد من الوثائق الثنائية، منوهاً بزيادة التدفقات السياحية المتبادلة بين البلدين، إذ سجل التدفق السياحي الروسي إلى قطر للسنة الثالثة على التوالي ارتفاعا بمعدل يتجاوز الـ 40 بالمائة.