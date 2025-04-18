شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنه لم تدخل أى مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي.



وأوضحت الأونروا - فى تغريدات لها عبر منصة "إكس"، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه المدة تعد أطول بثلاث مرات من التى فرضت بداية العدوان.



وأشارت إلى أن نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر التهجير عقب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلى ما لا يقل عن 20 أمرًا، موضحة أن هناك تقديرات أممية بأن نحو 420 ألف فلسطينى نزحوا مجددًا منذ استئناف العدوان على غزة.



وشددت على أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات المواطنين فى غزة من الغذاء والماء والصرف الصحى والمأوى وغيرها.



وفى وقت سابق من شهر إبريل الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن 1.9 مليون فلسطينى تشردوا قسريًا وسط قصف وخوف وخسارة فى قطاع غزة.