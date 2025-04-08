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الخليج اليوم .. الحوثيون يفرجون عن أسير سوداني (صورة)

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الخليج اليوم .. الحوثيون يفرجون عن أسير سوداني (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى بحكومة صنعاء، عبد القادر المرتضى، يوم الثلاثاء، عن الإفراج عن أسير سوداني لدى القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

 

وقال المرتضى في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "بتوجيهات كريمة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قمنا اليوم بالإفراج عن الأسير السوداني موسى عبد الرحمن أحمد محمد لدواع إنسانية".

 

وأضاف رئيس لجنة شؤون الأسرى أنه تم تسليم الأسير للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والتي تكفلت بنقله إلى ، ومن ثَمّ إلى بلده.

 

ونشر المرتضى صورة وثقت لحظة تسليم الأسير السوداني للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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