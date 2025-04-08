شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يتهم الاحتلال بتعمد ارتكاب جرائمه ضد الصحفيين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

حماية الشعب الفلسطيني

الدمام - شريف احمد - اتهم الاتحاد العام للصحفيين العرب الاحتلال الإسرائيلي بتعمد ارتكاب هذه الجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين، لأنهم يؤدون بواجبهم في نقل الحقيقية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل أمام العالم.وأدان الاتحاد في بيان، الجرائم الوحشية التي يواصل الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها ضد الصحفيين الفلسطينيين، بقصف خيمة للصحفيين الفلسطينيين في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شخصين أحدهما صحفي، وإصابة 6 صحفيين آخرين.وحمّل الاتحاد العام للصحفيين العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم النكراء، مطالبًا مختلف المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية ومحكمة العدل الدولية باتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة وضرورة العمل على فرض عقوبات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

دعا 16 مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى وضع حد للإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



منع وصول المساعدات

وأشاروا في بيان مشترك، إلى أن الإفلات من العقاب يضعف القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وسيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والعدوان والصراع، وسيدفع المدنيون الثمن غاليًا من أرواحهم.

وأدان الخبراء منع وصول المساعدات للفلسطينيين في غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنها الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، ما أثر على سلامة الفرق الميدانية للأمم المتحدة، التي أعلنت الأسبوع الماضي سحب موظفيها بعد الهجوم الإسرائيلي على مجمع للأمم المتحدة في دير البلح.