الخليج اليوم .. البحرية المشتركة تصادر شحنة مخدرات بقيمة 8 ملايين دولار في بحر العرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القوات البحرية المشتركة (CMF) مصادرة شحنة جديدة من المخدرات بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار في بحر العرب، جنوب اليمن، في ثالث عملية من نوعها منذ بداية العام 2025.

وقالت القوات المشتركة في بيان صحافي، الخميس، إن الفرقاطة البحرية الهندية (INS Tarkash)، التي تعمل بدعم مباشر من قوة المهام (CTF 150)، تمكنت من ضبط ما مجموعه 2,507 كيلوغرامات من المخدرات غير المشروعة على متن سفينة في بحر العرب.

وأضاف البيان أن العملية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، تم خلالها ضبط 2,386 كيلوغراماً من الحشيش، و121 كيلوغراماً من الهيروين، في ثالث عملية تقوم بها (قوة المهام 150) منذ تولي نيوزيلاندا قيادتها في 15 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشارت القوات المشتركة إلى أن هذه العملية واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في المنطقة مؤخراً، حيث تُقدر قيمة الشحنة المضبوطة بأكثر من 8 ملايين دولار.

وأوضح البيان أن طاقم الفرقاطة الهندية "تاركاش" الذي كان يقوم بدورية بحرية، تلقى معلومات حول وجود سفينة مشبوهة في المياه بالقرب منه، فقام باعتراض السفينة، وأرسل فريق صعود لإجراء تفتيش شامل، وبعد اكتشاف الشحنة غير المشروعة، تمت مصادرتها لاحقاً.

وأردف أن فرقاطة "تاركاش" وأفراد من البحرية الهندية تم نشرهم ضمن (قوة المهام 150) بمن فيهم نائب القائد؛ الكابتن البحري سومان سوراب شارما، الذي قال: "تُظهر هذه العملية مدى فعالية الشراكة متعددة الجنسيات، حيث نعمل معاً لتعطيل الأنشطة الإجرامية. وقد ساهم الاحتراف والعمل الجماعي في هذه العملية في نجاحنا".





يُشار إلى أن هذه العملية هي الثالثة منذ بداية العام الجاري، حيث سبق لـ"البحرية المشتركة" أن نفذت الأولى في 7 فبراير/شباط، وضبطت خلالها 2,357 كيلوغراماً من الحشيش المخدر على متن سفينة في بحر العرب، أما الثانية فكانت في 8 مارس/آذار، وتم خلالها ضبط 402 كيلوغرام من الهيروين والميثامفيتامين.

ويُعد الطريق المار عبر بحر العرب وخليج عمان ممراً مشهوراً لتهريب الحشيش والمخدرات والأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي في اليمن. وقد نفذت القوات البحرية المشتركة سابقًا عددًا من عمليات الضبط والمصادرة لكميات من الحشيش والمخدرات والأسلحة كانت في طريقها للحوثيين.

يذكر أن (قوة المهام 150) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وتتمثل مهمتها في ردع وتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة أو المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة في خليج عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي.