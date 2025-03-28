شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية جديدة لعدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

الإخلاء الإجباري في غزة

الدمام - شريف احمد - سجلت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 ارتفاعًا إلى 50251 شهيدًا و114025 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 43 شهيدًا و115 جريحًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية.يأتي هذا فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.كانت أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة.وأوضحت أنهم يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع.



وشددت على أن عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني.