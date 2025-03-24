شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" ترحب بمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت رابطة العالم الإسلامي، بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية"، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بشأن التطورات في قطاع غزة، والذي استضافتهُ العاصمة المصرية "القاهرة".

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التأييد الكامل لما جاء في البيان من مخرجاتٍ تحفظُ حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلامتها، في إطار حل الدولتين.

وبما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ويردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها الوحشية تجاهه، وانتهاكاتها المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتِه.

اتفاق وقف إطلاق النار

وشدد العيسى على الضرورة المُلحة لما جاء في البيان، من دعوةٍ إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مع ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات بشكل مُستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.



خطة إعادة الإعمار العربية

كما نوه بما جاء في البيان من التزام الأطراف بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بما يُمهدُ الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.وكذا الالتزام بعقد مؤتمرٍ دوليٍ رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسةٍ مشتركةٍ بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، للدفع قدما بهذه الأهداف.

ورحب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، والتي تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وشدد على ما جاء في هذا السياق من رفض قاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتحذير من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.