شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية العراقية الخميس محاولة اغتيال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، مؤكدة وقوفها إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يهدد استقراره وأمنه.

وشددت "الخارجية العراقية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ودعم السلام في المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.