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العراق يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالى

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العراق يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالى

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القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية العراقية الخميس محاولة اغتيال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، مؤكدة وقوفها إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يهدد استقراره وأمنه.

وشددت "الخارجية العراقية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ودعم السلام في المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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