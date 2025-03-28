الخليج اليوم .. عراقجي: إيران أرسلت رداً على رسالة ترامب عبر عُمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن طهران أرسلت رداً عبر سلطنة عمان على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي حثها فيها على إبرام اتفاق نووي جديد.

وأضاف أن "سياستنا لا تزال تتمثل في عدم الدخول بمفاوضات مباشرة في ظل أقصى الضغوط والتهديدات العسكرية، ومع ذلك، كما كان الحال في الماضي، يمكن مواصلة المفاوضات غير المباشرة"، وفق رويترز.

كذلك أردف: "يتضمن ردنا رسالة فصلنا فيها وجهات نظرنا حول الوضع الحالي ورسالة السيد ترامب".

خلال الأيام المقبلة

من جهته صرح مصدر لموقع "أكسيوس" أن عمان أطلعت الولايات المتحدة على رد إيران بشأن رسالة ترامب.

وأوضح أن عمان ستسلم الرسالة إلى واشنطن ​خلال الأيام المقبلة.

"لم تغلق كل الأبواب"

وبوقت سابق الخميس، أكد مستشار المرشد الإيراني، كمال خرازي، أن طهران لم تغلق كل الأبواب أمام حل خلافاتها مع الولايات المتحدة ومستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن.

حيث قال إن إيران "لم تغلق كل الأبواب. وهي مستعدة لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لتقييم الطرف الآخر وعرض شروطها واتخاذ القرار المناسب".

رسالة ترامب

يشار إلى أن ترامب كان كشف في السابع من مارس أنه وجه رسالة إلى طهران حول برنامجها النووي، مؤكداً أنه يفضل التفاوض على "هدنة نووية"، حسب وصفه، لكنه لم يستبعد في الوقت عينه المواجهة العسكرية.

فيما وصف عراقجي الرسالة التي وجهها ترامب عبر عُمان بأنها أقرب إلى التهديد.

مهلة شهرين

في حين كشف مسؤول أميركي ومصدران آخران مطلعان أن رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

إلا أن خامنئي عاد وكرر يوم الجمعة الفائت أن تهديدات الأميركيين لن تجدي نفعاً، محذراً من القيام بأي تحرك ضد بلاده.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان انسحب عام 2018، خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات صارمة على طهران.

وفي فبراير الفائت، أعاد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، بما شمل مساعي لوقف صادراتها النفطية تماماً، رغم تأكيده أنه يسعى لإبرام اتفاق نووي جديد.