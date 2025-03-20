الخليج اليوم .. بصور أقمار صناعية.. الكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي أميركي في إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت صور أقمار صناعية جديدة "بنك أهداف" إسرائيلياً أميركياً محتملاً في إيران يتضمن مواقع عسكرية حساسة في أماكن عدة من البلاد.

ونشرت "القناة 14" الإسرائيلية في تقرير، صورا لمواقع قد تصبح هدفا محتملا في مجمع "خوجير"، الذي يركز على تطوير الصواريخ الباليستية، ومنشأة "بارشين" المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان مركز "ألما" لدراسات الشرق الأوسط قد نشر أيضا في وقت سابق، صورا التقطتها الأقمار الصناعية لعدد من المواقع الإيرانية.

وقال المركز إنه "إلى الجنوب الشرقي من طهران، تتمركز بطاريات صواريخ الدفاع الجوي والرادارات لحماية منشأتين عسكريتين رئيسيتين: مجمع خوجير لإنتاج الصواريخ، ومجمع بارشين النووي. يقود خوجير تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بينما يعرف مجمع بارشين بدوره في تطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني".

تعرض كلا الموقعين لأضرار محدودة جراء الهجمات الجوية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ولا شك أن بعض أنظمة الدفاع الجوي العديدة نجت من الضربات، بينما لا تزال المنشأتان الرئيسيتان قيد التشغيل. وتظهر الصور الجوية والأرضية والأقمار الصناعية صورة واضحة عن الدفاعات الإيرانية لاثنتين من أهم قواعدها العسكرية.

وكان ترامب هدد، الاثنين، إيران عقب شن جيشه عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال إنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات أخرى تشنها جماعة الحوثي في اليمن التي تدعمها طهران، وأضاف أن "العواقب ستكون وخيمة".