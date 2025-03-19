شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تبحث استئناف عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

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عدوان الاحتلال

الدمام - شريف احمد - عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، اليوم، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التحرك العربي والدولي لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني.ومثل المملكة في الاجتماع نائب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية فهد بن خالد الخمعلي.وبحثت الدورة الطارئة، مذكرة قدمتها دولة فلسطين حول التحرك العربي والدولي إثر استئناف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.فضلًا عن تداعيات قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إليه.