شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو ترحب بقرار استئناف عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بقرار منظمة التعاون الإسلامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في دورته العشرين الاستثنائية، التي عقدت في جدة، باستئناف عضوية سوريا في منظمة دول التعاون الإسلامي، وما يشمله من إعادة تفعيل العلاقات بينها وبين الدول الأعضاء في المنظمة وجميع أجهزتها ومؤسساتها.

وعدّ المدير العام للإيسيسكو د. سالم بن محمد المالك، في بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن القرار يُعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعميق الروابط الأخوية بينها.

وأكد أنه يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في مختلف الميادين ولا سيما التربية، والعلوم، والثقافة.

وأشار المالك إلى أهمية هذا القرار في تعزيز استقرار المنطقة، وتأكيد الالتزام بالقيم الإسلامية المشتركة والرغبة في العمل سويًا من أجل بناء مستقبل أفضل.