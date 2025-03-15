الخليج اليوم .. السعودية.. ولي العهد يستقبل يزيد الراجحي ويهنئه بتحقيق لقب رالي داكار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، الفائز بلقب رالي داكار السعودية 2025 في "فئة السيارات".

ويعد يزيد الراجحي أول متسابق سعودي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة العالمية الأكبر والأشهر في رياضة المحركات.

وعبر بطل الراليات السعودي عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لولي العهد على هذا الاستقبال، الذي يجسد حرصه واهتمامه ودعمه للرياضيين كافة، مما يدفعهم للاستمرار في العمل بجد وإخلاص نحو تحقيق تطلعاته ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية والقارية.

وحضر الاستقبال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.

المصدر: وسائل إعلام سعودية