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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدينة اللاذقية السورية إلى 10 قتلى و14 جريحا

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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدينة اللاذقية السورية إلى 10 قتلى و14 جريحا

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا الانفجار في أحد المحال التجارية بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية السورية إلى 10 قتلى، بينهم 3 نساء وطفلة، إضافة إلى إصابة 14 مدنيا بينهم 4 أطفال.


وأشار الدفاع المدني السوري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) - إلى أن الحصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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