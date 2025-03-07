شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين عرقلة قوات الاحتلال وصول المصلين للمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تقييد وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، مطالبة بتدخل دولي لتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من حرية دخول القدس والصلاة فيها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن تحديد سن المصلين خرق فاضح لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وانتهاك للقانون الدولي ومبدأ الحق في حرية الحركة والوصول لأماكن العبادة، لافتة النظر إلى أن التقييدات المرافقة لتحديد سن الرجال والنساء تضيف تضييقات أخرى على أعداد المصلين أيام الجمعة.

كما أدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمساجد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والعبث بمحتوياتها.

