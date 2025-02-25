شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي يضاعف تسليم المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه ضاعف شحناته من المساعدات الغذائية إلى غزة بسبب وقف إطلاق النار.

وقال مارتن فريك، رئيس مكتب البرنامج في ألمانيا يوم الاثنين: لقد تجنبنا المجاعة في الوقت الحالي، وإن ظل الوضع متوترًا.

30 ألف طن مساعدات

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب، فقد جرى تسليم أكثر من 30 ألف طن من المواد الغذائية إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وبلغ المعدل في النصف الثاني من عام 2024 نحو 12500 طن شهريًا.



مساعدة مليون شخص

وأضاف فريك: لقد سمح لنا وقف إطلاق النار بمضاعفة مساعداتنا.

يشار إلى أن المنظمة قدمت الطعام والوجبات الساخنة والخبز الطازج لنحو مليون شخص منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في الشريط الساحلي، ووفقا للبرنامج، فقد أعيد إدخال الغذاء أيضًا إلى شمال غزة للمرة الأولى منذ 80 يومًا.

وشهدت المنطقة انقطاع الإمدادات بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024.