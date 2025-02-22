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شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,329 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 48,329 شهيدًا و111,753 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 10 شهداء وأربع إصابات، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا للعلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 10 شهداء وأربع إصابات، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة.
العدوان على غزةإلى ذلك، استقبل معبر رفح البري أمس، 40 مصابًا فلسطينيًا و68 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا للعلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.