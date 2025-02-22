اخبار الخليج

معظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,329

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • معظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,329 1/3
  • معظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,329 2/3
  • معظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,329 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,329 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 48,329 شهيدًا و111,753 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 10 شهداء وأربع إصابات، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة.
قوات الاحتلال تهدم منازل للفلسطينيين جنوب قطاع غزة

العدوان على غزة

إلى ذلك، استقبل معبر رفح البري أمس، 40 مصابًا فلسطينيًا و68 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.
الاحتلال الإسرائيلي دمر قطاع غزة بالكامل (أرشيفية)

وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا للعلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا