الخليج اليوم .. رئيسة وزراء إيطاليا تزور السعودية لتعزيز التعاون التجاري



الرياض - كتب موسى القحطاني - وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى مدينة جدة يوم أمس في زيارة هي الأولى لها برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية.

ومن المقرر أن تعقد ميلوني جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتناول فرص التعاون المشتركة بين السعودية وإيطاليا.

العلاقات السعودية الإيطالية

وتعتبر السعودية الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري في 2023 نحو 10.8 مليار دولار، وفق بيانات مركز التجارة الدولية.

وبلغت صادرات السعودية لإيطاليا في 2023 نحو 4.9 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية لإيطاليا غير النفطية 737 مليون دولار في 2023.

وتعتبر إيطاليا من بين أكبر 20 دولة تستثمر في السعودية، وحصلت أكثر من 150 شركة إيطالية على رخصة استثمار أجنبي في المملكة.

وشهد منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي في عام 2023 توقيع 21 اتفاقية.

ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية، وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933 جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.

وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة.