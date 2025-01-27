شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيات بين السعودية وإيطاليا بقيمة 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإيطالية توقيع اتفاقيات مع السعودية بلغت قيمتها الإجمالية حوالى عشرة مليارات دولار فى العديد من القطاعات، وذلك خلال زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى إلى السعودية.



وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالى، أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلونى وقعت العديد من الاتفاقيات على المستوى الحكومى، بجانب المذكرات الموقعة بين الجهات العامة والخاصة.



وأشارت رئيسة وزراء إيطاليا إلى أن هذه الاتفاقيات تشكل منصات يمكن من خلالها بناء المزيد من الفرص المشتركة.



وأوضحت جورجيا ميلونى أن اتجاه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة كان إيجابيًا، حيث تُعد إيطاليا سابع أكبر مصدر للسعودية، كما زادت الصادرات الإيطالية فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بأكثر من 26 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.



وشددت رئيسة وزراء إيطاليا على المصالح المتقاربة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تعميق التعاون المشترك وتطوير الروابط الاستراتيجية والاقتصادية.



ولفتت إلى إبرام اتفاقيات تضع الأسس لمشاريع مشتركة جديدة، ليس فقط بين البلدين، ولكن أيضًا لمشاركة العمل المشترك فى الخارج، علاوة على ذلك فى إفريقيا التى تعد محور اهتمام مهمًا.



وأضافت أن الاتفاقيات تطرقت أيضًا إلى الإبداع، لافتةً إلى الالتزام بدعم إنشاء متحف التصميم فى الرياض.



كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى قد بدأت، مساء /السبت/، زيارة هى الأولى للسعودية وتستمر حتى الإثنين، لبحث تعزيز العلاقات والتبادل التجارى بين البلدين، وعدد من القضايا الدولية، قبل التوجه إلى البحرين.