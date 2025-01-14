شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتشا" تتهم سلطات الاحتلال بمواصلة عرقلة وصول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

تعنت سلطات الاحتلال

استشهاد 7 فلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى الفلسطينيين بالمساعدات الحيوية في قطاع غزة.وفي آخر تحديث أصدره أمس الاثنين، دعا المكتب سلطات الاحتلال الإسرائيلية مجددًا إلى تمكين توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى الناس في جميع أنحاء القطاع، بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع، وذلك مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.أفاد المكتب أوتشا بأنه يوم الأحد الماضي، سهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 7 حركات من أصل 22 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما رفضت 6 منها بشكل مباشر، وإعاقة 5 مهمات، وألغيت 4 بسبب التحديات الأمنية واللوجستية.وحذر مكتب أوتشا من أن الأعمال العدائية المستمرة وأوامر الإخلاء تستمر في تهجير المدنيين في جميع أنحاء القطاع، مجددًا التأكيد بضرورة حماية المدنيين، سواء غادروا أو بقوا، والسماح بأمان للفارين، وتمكينهم من العودة طواعية عندما يسمح الوضع بهذا.وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمر إخلاء جديدًا لسكان حي المفتي في النصيرات بوسط غزة، مبينًا أن 4100 شخص تأثروا بهذا التوجيه الأخير.استشهد 7 فلسطينيين بينهم صحفية، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، مربعًا سكنيًا في منطقة مفترق الغفري بمدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 7 شهداء، وأكثر من 30 إصابة، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين، جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني بمدينة غزة.وفي الضفة الغربية، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سعير شمال مدينة الخليل، كما اعتقلت شابين من المدينة، وسط إطلاق نار تجاه منازل الفلسطينيين.