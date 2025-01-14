شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا من الزبيدات شمال أريحا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيًا من قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية الزبيدات، واعتقلت 20 فلسطينيًا على الأقل، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق، ذكرت المصادر أن مستوطنين إسرائيليين داهموا أراضي "السجن التركي" في الجفتلك شمال مدينة أريحا، وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.