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مباحثات عراقية أمريكية حول تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى

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القاهرة - سامية سيد -  بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق إليزابيث كينيدى ترودو، الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي.


وقال حسين، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استعرضنا التطورات فى المنطقة، وأهمية استمرار تنسيق المواقف، لا سيما التصدى لتنظيم داعش الإرهابي".


وأضاف: "بحثنا الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى للصداقة والتعاون بين البلدين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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