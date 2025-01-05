الخليج اليوم .. بسبب الإيجار.. مالك منزل يُشعل النار بعائلة مستأجر في تعز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقدم مالك عقار في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، على إشعال النار بشقة أحد المستأجرين أثناء تواجده داخلها مع زوجته وأطفاله، بعد خلاف بشأن الإيجار.

وقالت مصادر محلية إن مالك أحد المنازل في حي المطار القديم أقدم على إشعال النار بشقته المستأجرة من قبل مواطن يدعى مفيد الحسامي، أثناء تواجد الأخير داخلها مع زوجته وأطفاله الأربعة.

وأفادت المصادر أن المستأجر وزوجته وأطفاله نقلوا إلى قسم الحروق في مستشفى الثورة العام وسط المدينة.

وأوضحت المصادر أن السبب الذي دفع مالك المنزل لإشعال النار هو خلافه مع المستأجر حول رفع الإيجار من العملة المحلية إلى الريال السعودي، مع بداية العام الجديد.

وأعلنت شرطة تعز، في بيان، إلقاء القبض على مالك المنزل وإيداعه السجن لاستكمال إجراءاتها، قبل إحالته إلى الجهات المختصة.

ومع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، لجأ الكثير من مالكي العقارات إلى رفع الإيجارات مع الاشتراط أن يتم دفعها بالريال السعودي.