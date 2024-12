شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يكشف عن فرص الاحتلال بعد سقوط بشار الأسد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن نهاية حكم بشار الأسد في سوريا تخلق "فرصة" بالإضافة إلى مخاطر بالنسبة لإسرائيل.

وأوضح نتنياهو بأنهم مهتمون بإقامة "علاقات حسن جوار" مع سوريا، ولكن أيضا في ظل سعيها لضمان "عدم السماح لأي قوة معادية أن تستقر بجوار الحدود. تداعيات سقوط بشار الأسد وأشار خلال زيارة إلى مرتفعات الجولان، برفقة وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، إن هذا "اليوم التاريخي" في الشرق الأوسط كان "نتيجة مباشرة لعملنا القوي".

وتابع نتنياهو بأن هذا أدى إلى "سلسلة من ردود الفعل" في الشرق الأوسط.