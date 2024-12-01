شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على شمال الضفة المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

آثار دماء

أعمال عنف

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما قال جيش الاحتلال إن طائراته نفذت غارة في منطقة جنين.وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطنين (لم تعرف هويتهما بعد) جراء عدوان الاحتلال على بلدة صير قضاء جنين".وأكد مصور وكالة فرانس برس أن عملية الجيش الإسرائيلي في القرية بدأت الساعة السابعة صباحًا وانسحبت آلياته قبل ظهر الأحد.ورصد المصور مركبتين مدمرتين وآثار دماء قرب منطقة حرجية.وأكد شهود عيان "إخراج جثتين من موقع قرب" المنطقة التي تعرضت للقصف.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال في بيان صباح الأحد "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى مكان القصف قرب بلدة صير قضاء جنين إلى الآن".تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، خصوصا في شمالها، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنون ما لا يقل عن 780 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وفقًا لوزارة الصحة في رام الله.كما أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.