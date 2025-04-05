أخبار مصر.. ارتفاع 7 درجات بحرارة الجو غدا ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 34

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، سيلفستر راديجوندي وزير خارجية جمهورية سيشل.

الخارجية تطالب بوقف عدوان إسرائيل على غزة والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار