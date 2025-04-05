شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع 7 درجات بحرارة الجو غدا ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 34 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون.. ويؤكدان: حل الدولتين الضمان الوحيد للسلام
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع "الدلتا الجديدة"، وللقطاع الزراعي بصفة عامة، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التقلبات الدولية، مؤكداً على ضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.الخارجية تطالب بوقف عدوان إسرائيل على غزة والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، سيلفستر راديجوندي وزير خارجية جمهورية سيشل.
أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 154 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة بالداخل في الثاني من نوفمبر العام الماضي.
تفتح وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأحد، باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، والتي تشمل سعر تذكرة مصر للطيران، حيث يبلغ عدد الفائزين 12 ألف حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج في ديسمبر الماضي.
انتهت أمس الجمعة 4 أبريل الجارى إجازة عيد الفطر المبارك لطلاب المدارس، والتى كانت قد استمرت لمدة أسبوعا من السبت 29 مارس الماضى وحتى الجمعة 4 أبريل الحالى.
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل بخطى ثابتة تنفيذ خططها الطموحة لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتمكين الكوادر المحلية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانى خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفورى والفعال مع كافة الحالات الطارئة .
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية تكثيف الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، ومحاسبة المتغيبين عن المدارس خاصة طلاب الشهادات العامة، تزامنا مع عودة الدراسة لطبيعتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكبارى والمسطحات الخضراء
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بجانب متابعة تطوير المداخل والبوابات بمركز مارينا العلمين، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازى العلمين الجديدة والقرى السياحية.
أعلنت شركة "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول، عن بدء فترة تسجيل قراءات عداد الغاز لشهر "أبريل 2025" للوحدات السكنية إلكترونياً اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم 27 أبريل الجارى.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,669، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
قال الجيش السوداني إن قواتنا أسقطت مسيرات أطلقها الدعم السريع لاستهداف مقر قيادة الفرقة ١٩ مشاة وسد مروي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".الطقس غدا.. ارتفاع 7 درجات بحرارة الجو ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 6 أبريل 2025، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل لـ7 درجات ببعض المناطق، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر.
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