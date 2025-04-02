شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن لحوار السياسات: تصويت برلمان أوروبا على مساعدات للقاهرة وعمان لدورهما الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتورة ماجدة إبراهيم، أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن والاتحاد الأوروبي تمثل نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية، مشددة على ضرورة استثمار هذه العلاقات في دعم السلام بالمنطقة وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ما يعمل عليه البلدان بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقالت ماجدة إبراهيم، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن تصويت البرلمان الأوروبى في جلسته العامة في ستراسبورج على حزمة المساعدة المالية الكلية لكل من مصر والأردن يأتي لدورهما الريادي بالمنطقة في دعم الأمن والاستقرار، مشيدة بمستوى العلاقات بين مصر والأردن والاتحاد الأوروبي في ظل ظروف المنطقة والعالم.

وأضافت: أن تدعيم الدور الحيوي والاستراتيجي لمصر والأردن بمنطقة الشرق الأوسط يمثل أولوية لدى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي تؤكد تلك الأولوية والعمل المشترك بين مصر والأردن ودول الاتحاد من أجل السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشارت عضو منتدى الأردن لحوار السياسات، إلى أن تقديم هذه المساعدات المالية في هذا التوقيت في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بالمنطقة والعالم نتيجة للحروب الدائرة يمثل حرصا من جانب أوروبا على دعم اقتصاديات الدول التي تسعى وتعمل جاهدة من أجل استقرار المنطقة وعدم ارتفاع وتيرة العنف حتى تصل إلى دول أوروبا والمنطقة والعالم بأسره وهو ما تقوم به مصر والأردن.

ولفتت إلى أن مصر والأردن وقيادتهما يعملان على وقف العنف واستعادة السلام والاستقرار للمنطقة وتجنب التصعيد الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الجميع، موضحة أن القاهرة وعمان لديهما سياسة خارجية ودبلوماسية واعية بخطورة التصعيد على كافة الأطراف.

وشددت على ضرورة أن تكون هناك جهود مشتركة أوروبية وغربية وأمريكية مع مصر والأردن لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإيصال المساعدات لأهالي غزة قبل فوات الأوان، منوهة إلى أن إسرائيل وبالدعم الأمريكي تفتقد لصوت العقل وستجلب الخراب والدمار للمنطقة والعالم حال استمرار سياسة القتل والتجويع في غزة.

ونوهت إلى أن الجولة الأوروبية التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حاليا تأتي في إطار حشد الجهود الدولية للضغط على الاحتلال لوقف الفوري للحرب وإنفاذ المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة أن جهود السيد الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني لم تتوقف منذ اليوم الأول للحرب في أكتوبر 2023.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي متجاوب مع الجهود المصرية والأردنية ومع الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة والتي وضعتها مصر ووافقت عليها الدول العربية والأوروبية، مؤكدة أن استمرار السياسة العدوانية الإسرائيلية في المنطقة ستكون قنبلة موقوتة ستنفجر في الجميع في أي وقت.

وتابعت أن صوت العقل الذي يخرج دائما من مصر والأردن والداعي للسلام والأمن والاستقرار ووقف العنف والحروب وإعادة عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بوابة الحل في المنطقة وصمام الأمان للعالم ويجب على الجميع التعامل معه سريعا.

وأعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييداً واسعاً من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية، فيما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بتصويت البرلمان الأوروبي في ستراسبورج على حزمة المساعدة المالية الكلية بقيمة 500 مليون يورو للأردن.