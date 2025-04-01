شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة التقدم والتسجيل لجامعة القاهرة الأهلية مايو المقبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، الاستعدادت اللازمة لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، والتي تتضمن فتح باب التسجيل المبكر ببرامج الجامعة في غضون شهر مايو 2025، وأن يقوم الطلاب الراغبون فى الالتحاق بالقطاع الطبي والهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية بسداد رسم استمارة التسجيل المبكر للالتحاق بتلك البرامج، على أن يعقب ذلك استكمال الإجراءات من خلال مكتب تنسيق للقبول وسداد المصروفات الدراسية المقررة بكل قطاع، وسوف يتم تفعيل كود فوري لخدمة التسجيل المبكر قبل بدء مرحلة التسجيل المبكر على موقع خدمات الدفع الالكتروني للجامعة الأهلية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى جامعة القاهرة الأهلية شهر أكتوبر المقبل ، وسوف تضم 14 كلية، و21 برنامجا قابلة للزيادة

وكان مجلس الجامعة ناقش ما تم استحداثه من لوائح دراسية جديدة نظرًا لتنوع التخصصات والدراسات البينية، ووضع خطة موسعة لتعزيز الشراكات الدولية لتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل، وتربط الأكاديميا بالصناعة وقطاع الأعمال، ولكي يصبح لجامعة القاهرة الأهلية ترتيب داخل التصنيفات الدولية خلال ٥ سنوات قادمة، كما استعرض الهيكل الإداري المقترح، ومبني المعامل الذي سوف يتم انشاؤه، والقاعات الدراسية المختلفة التي سوف تستوعب نحو 15 ألف طالب وطالبة.

كما استعرض الكليات المقترحة في جامعة القاهرة الأهلية الجديدة وتشمل الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والذكاء الإصناعي، والعلوم، والطب البيطري، والتجارة (باللغة الإنجيزية)، والإقتصاد والعلوم السياسية (باللغة الإنجليزية)، والإعلام، والتربية للطفولة المبكرة، والحقوق.