شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حبيب بعد تكريمه من الرئيس السيسي فى "ليلة القدر": القرآن بركة حياتى والان مع تفاصيل الخبر

كرّم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفائزين في المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر، وكان من بينهم الدكتور محمود علي عطية حبيب، ابن قرية النمروط بمحافظة الشرقية، الذي حصد المركز الأول في المسابقة، ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على اهتمام الدولة بدعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم، وتقديرًا لجهودهم في حفظه وتجويده وفهم معانيه.

وأعرب الطبيب الشاب محمود علي عن سعادته الكبيرة بتكريمه من قِبَل رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه كان يحلم بهذا اليوم، وكان متحمسًا له، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تعامل معه بكل ود وتقدير.

وأشار إلى أن حفظه للقرآن منذ الصغر كان بفضل الله ودعم أسرته، التي جعلت تعليم كتاب الله أولوية، وأضاف أن قريته "النمروط" تُعد منارةً للقرآن الكريم، حيث لا يخلو منزل فيها من حافظ لكتاب الله، كما تضم عددًا كبيرًا من المساجد والأئمة.

وأوضح محمود علي عطية أنه بدأ رحلته مع الحفظ في سن الرابعة، حيث التحق بالكُتّاب في قريته ونجح في ختم القرآن في سن مبكرة، بفضل دعم والديه وأشقائه، الذين درسوا جميعًا بالأزهر الشريف.

كما أكد أنه يحرص يوميًا على ورد ثابت للحفاظ على حفظه، وهو ما ساعده على التفوق الدراسي، إذ كان من أوائل الثانوية الأزهرية، ثم التحق بكلية الطب بجامعة الأزهر، وهو حاليًا في سنة الامتياز.

وكشف الدكتور محمود، أنه كان يحلم بالفوز بالجائزة العالمية منذ سنوات، لكن التزاماته الدراسية في كلية الطب كانت تمثل تحديًا. ورغم عدم فوزه في مسابقة 2023، لم يستسلم، وقرر الاستعداد بشكل أفضل لمسابقة 2024. وأكد أن المنافسة في المراحل الأخيرة كانت قوية، لكنه كان واثقًا في الله، مما منحه الطمأنينة والتفوق، حتى حصد المركز الأول.

وعن طموحه في مجال القرآن الكريم، أوضح الدكتور محمود أنه يسعى للتعمق أكثر في فهم معانيه وتدبر آياته، كما يطمح للمشاركة في مسابقات دولية أخرى، مؤكدًا أن القرآن الكريم نور وبركة في حياته، ومع ذلك شدد على أن مهنته الأساسية ستكون في مجال الطب، حيث يطمح إلى خدمة المرضى البسطاء وتقديم الرعاية الطبية لهم.

يُذكر أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تُنظم سنويًا في القاهرة، تُعد من أهم المسابقات الدولية وتحظى بمشاركة واسعة واهتمام عالمي. وفي النسخة الـ 31 من المسابقة، فاز الدكتور محمود علي عطية حبيب بالمركز الأول في الفرع الأول، الذي يشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول، لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



الرئيس السيسي يكرم الدكتور محمود حبيب



احتفال أهالي النمروط بالدكتور محمود



تكريم محافظ الشرقية



تكريم وزير الأوقاف



حفل تكريم بالقرية