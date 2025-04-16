شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالأربعاء، 16 أبريل 2025 12:00 ص
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء 16 أبريل 2025، طقسا مائل للحرارة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 16 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 العظمى 25
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 24
- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 14 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 28
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 28
- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 13 والعظمى 29
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 29
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 31
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 16 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 17 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 17 والعظمى 33
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