شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نثمن المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لاستئناف عدوان الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حركة حماس، قبل قليل على أنها تثمن المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لاستئناف عدوان الاحتلال، جاء ذلك وفقال ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت حركة حماس، أنها تدعو الدول الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية لممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين.

كما أكدت الحركة، أنه على الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها السياسية والقانونية والإنسانية التحرك العاجل والوقوف بحزم أمام انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.