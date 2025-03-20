شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحد أعضاء النيابة العامة لتميزه في أداء عمله فى واقعة السرقة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم وتكريم المتميزين منهم؛ فقد استقبل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بمكتبه، المستشار نجيب محفوظ وكيل النائب العام بنيابة قسم الجيزة، ووجه له الشكر والتقدير على جهوده المتميزة في أداء عمله، بما لامس نبض الشارع المصري ووجدان المواطنين.

يأتي هذا التقدير تحفيزًا لأعضاء النيابة العامة على بذل المزيد من الجهد في أداء رسالتهم السامية والنهوض بها على الوجه الأمثل.