شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد تكرم الأمهات المثاليات لعام 2025 بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

كرمت نقابة السكة الحديد، اليوم، عدد من الأمهات المثاليات العاملات بإدارة التدريب التابعة للإدارة المركزية لأدارة وتنمية المواهب بقطاع الموارد البشرية والذين تم ترشيحهم أمهات مثاليات لهذا العام بحضور أعضاء من النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ومترو الانفاق، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرأة المصرية ودورها فى المجتمع .

وتم تكريم، الأم المثالية ولاء فوزي أحمد، الأم المثالية أميمة عبد الغفار علي الأم المثالية إلهام السيد بيومي .

ويأتى ذلك حول قدر الأم ومكانتها في الأسرة والمجتمع وما تبذله من تضحيات، وواجب الأبناء نحو الأم وواجب الأسرة والمجتمع نحوها، وفي دور رعاية المرأة وحقوقها وحمايتها والتأكيد على دورها الريادي في المجتمع المصري.