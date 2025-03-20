شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان الجودة" تطلق مبادرة لنشر ثقافة جودة التعليم في الجامعات والمؤسسات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم عن إطلاق مبادرة لنشر ثقافة جودة التعليم في جميع الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جميع محافظات.

جاء ذلك خلال حفل إفطار إقامته الهيئة اليوم ، بحضور الدكتور هشام عبد الناصر مستشار رئيس الهيئة للاتصال السياسي ومحرر الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال الدكتور هشام عبد الناصر، مستشار رئيس هيئة ضمان الجودة للاتصال السياسي، أن المؤتمر الذي نظمته الهيئة مؤخرًا كان ناجحًا بشهادة المؤسسات الدولية والجهات المشاركة، مشيرًا إلى أن إحدى أبرز فعالياته كانت ورشة عمل حول دور طلاب الجامعات المصرية في جودة التعليم، والتي شهدت مشاركة 91 طالبًا من 22 جامعة، وحققت أصداء إيجابية غير متوقعة.

وأوضح "عبد الناصر" أن الطلبة المشاركين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بموضوع جودة التعليم، لدرجة أن العديد من الجامعات طلبت تكرار الورشة داخل مقراتها، وكانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أولى المؤسسات التي بادرت بالتعاون مع الهيئة في هذا الإطار.

وأشار إلى أنه بناءً على هذا التفاعل، قررت الهيئة إطلاق مبادرة لنشر ثقافة جودة التعليم في جميع الجامعات المصرية، مشيرا الى أن المبادرة لن تقتصر على الجامعات فقط، بل ستشمل الوزارات ومؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعاون بين كافة القطاعات لتحقيق معايير الجودة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 15 مؤسسة حكومية، تشمل الوزارات، تنسيقية شباب الأحزاب، والأزهر الشريف.

و بالنسبة لقطاع التعليم قبل الجامعي، أكد مستشار رئيس هيئة ضمان الجودة للاتصال السياسي أن الهيئة وضعت خطة موسعة لزيارة كل المحافظات، حيث تم تنفيذ لقاء استطلاعي في أسيوط مع قيادات التعليم هناك، بالتنسيق مع نقابة المعلمين، وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا يعكس أهمية نشر مفاهيم الجودة بين العاملين في هذا القطاع.

وتستهدف المبادرة تدريب 24 ألف موظف من قيادات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى 500 من قيادات التعليم في كل محافظة، تشمل قيادات المديريات والإدارات التعليمية، بالتنسيق مع المحافظات. كما تتضمن المبادرة تعريف العاملين بأهمية الالتحاق ببرامج الجودة، سواء عبر التدريب أو الحصول على دورات تأهيلية ليصبحوا مراجعين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.



وأكدت الهيئة أنها تعمل على تغطية إعلامية شاملة لكل فعالياتها، كما تحظى بدعم من نواب البرلمان الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا لإنجاح أهدافها.

واشار عبد الناصر إلى أن التعاون مع جامعة الأزهر يُعد من أكبر التحديات، نظرًا لاتساع رقعة كلياتها التي تزيد عن 100 كلية و10000 معهد ازهري ،

وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لنشر ثقافة الجودة في التعليم المصري، بما يحقق رؤية الدولة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمؤسسات التعليمية.