لقاء الخميسي تروي مسيرتها الفنية وتطلعاتها الإنسانية في بودكاست "بداية جديدة"

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القاهرة - سامية سيد - لقاء الخميسي تكشف عن حلمها بتقديم برنامج إنساني في بودكاست بداية جديدة

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، كضيفة في بودكاست "بداية جديدة"، واستعرضت خلال اللقاء بداية رحلتها الفنية وأبرز التحديات التي واجهتها، والتي كان لها تأثيرًا كبيرًا على مسيرتها الفنية وشخصيتها. كما أشادت بأهمية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ودورها في تطوير الشباب، وتعزيز ثقافتهم وتنمية مواهبهم.

وتناولت خلال اللقاء عدة موضوعات، وسلطت الضوء على أهمية التوعية الصحية وضرورة نشر الوعي حول التغذية السليمة والاهتمام بالصحة. كذلك تحدثت عن الدور الحيوي للمبادرات الثقافية في تثقيف المجتمع وإبقائه على اطلاع دائم بالتطورات العالمية، مؤكدة على أن السعي المستمر وراء المعرفة هو المفتاح لتحقيق الأحلام والتطور نحو مستقبل أفضل.

وخلال اللقاء، استعرضت لقاء الخميسي، أول عمل درامي لها وهو مسلسل "قضية رأي عام" مع الفنانة يسرا، والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وحصدت عدة جوائز. كما أشارت إلى أن المسلسل الكوميدي "راجل وست ستات" كان نقطة تحول مؤثرة في رحلتها الفنية، حيث عبّرت عن رأيها في الأعمال الكوميدية، موضحة أنها أكثر تحديًا من الدراما، قائلة: "إضحاك الجمهور ليس بالأمر السهل، فالكوميديا تتطلب جهدًا مضاعفًا لإيصال الفكرة بسلاسة وإمتاع المشاهدين."

وفي ختام حديثها، أكدت على أهمية أن تحب المرأة ذاتها وتسعى لتطوير نفسها من خلال ممارسة الرياضة والقراءة. كما عبّرت عن رغبتها في تقديم برنامج إنساني يركز على كيفية التعايش وتقبل الآخر دون إصدار الأحكام.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.

