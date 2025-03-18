شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنفى تضرر مواطنين من مكاتب الأحوال المدنية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالإثنين، 17 مارس 2025 11:35 م
وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى تواجد عدد من المواطنين أمام المكتب المشار إليه قبل بدء مواعيد العمل الرسمية المقررة خلال شهر رمضان، حيث تم توجيههم بالإنتظار لحين إنتظام العمل بالمكتب وحال توافد الموظفين للدخول لمقر عملهم إعتقد أحد الأشخاص بدء العمل وتم إفهامه بطبيعة عمل المذكورين حيث أبدى تفهمه، وعقب بدء العمل تم إنهاء كافة المعاملات الخاصة بالمترددين على المكتب فى سهولة ويسر دون أية شكاوى وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإخوان الإرهابية من تزييف للحقائق وإختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة، وهو ما يعيه الشعب المصرى .
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