شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: شروط بوتين تظهر أن روسيا ليست مستعدة لوقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أفاد الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي، قبل قليل، أن شروط الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين تظهر أن روسيا ليست مستعدة لوقف الحرب، مؤكدا على أنه يؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة ونريد مزيدا من التفاصيل من واشنطن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أضاف الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكي، أن مطالب بوتين بوقف المساعدات والتبادل الاستخباري الأمريكي هدفه إضعاف أوكرانيا، وأكد زيلينسكي، على أنه لن يتفق الشركاء على تعليق إمدادات الأسلحة خلال وقف إطلاق النار.