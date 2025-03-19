شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ناقشت مع بوتين العديد من عناصر اتفاقية السلام في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، عن أنه ناقش مع نظيره الروسى فيلاديمير بوتين العديد من عناصر اتفاقية السلام في أوكرانيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن عملية التفاوض من أجل السلام في أوكرانيا دخلت حيز التنفيذ.