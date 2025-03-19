شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ناقشت مع بوتين العديد من عناصر اتفاقية السلام في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالثلاثاء، 18 مارس 2025 10:42 م
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، عن أنه ناقش مع نظيره الروسى فيلاديمير بوتين العديد من عناصر اتفاقية السلام في أوكرانيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن عملية التفاوض من أجل السلام في أوكرانيا دخلت حيز التنفيذ.
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