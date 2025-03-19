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ترامب: ناقشت مع بوتين العديد من عناصر اتفاقية السلام في أوكرانيا

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ترامب: ناقشت مع بوتين العديد من عناصر اتفاقية السلام في أوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 18 مارس 2025 10:42 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، عن أنه ناقش مع نظيره الروسى فيلاديمير بوتين العديد من عناصر اتفاقية السلام في أوكرانيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن عملية التفاوض من أجل السلام في أوكرانيا دخلت حيز التنفيذ. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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