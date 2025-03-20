شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مستشار بالسفارة الأمريكية: رمضان فى مصر فعلا حاجة تانية والان مع تفاصيل الخبر

استضاف الوزير المستشار للدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، روبن هاروتونيان حفل سحور في مقر إقامته في القاهرة وقال إن رمضان فى مصر بالفعل مختلفا و"حاجة تانية" حيث تتزين الشوارع بالفوانيس وزينة رمضان وتتجمع الأسر في مشاهد ثقافية مميزة.



جانب من الحفل

وأضاف في كلمته، أن رمضان يعني التعاون والتجمع معربا عن امتنانه للشراكة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات مثل التعليم والثقافة وغيرها من مجالات التعاون.

وقال، إن المبادرات التى تشترك فيها السفارة الأمريكية تساعد آلاف الطلاب المصريين وتسهم في تعزيز الروابط بين الشعبين.



روبن هاروتونيان

وأكد أنه من خلال العمل معا يتم تعزيز الروابط في وجه التحديات، مشيرا إلى أنه استشعر أهمية الشراكة بين البلدين خلال مدة عمله في القاهرة والتى بدأت منذ العام ونصف العام.

وأعرب عن فخره بما تم تحقيقه حتى الآن، مؤكدا أن هناك مجال لتحقيق المزيد، وأن العمل لا يزال في بدايته.