شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: ضربات أمريكية جديدة تستهدف موقع للحوثيين في صعدة شمال اليمن والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة صعدة شمال اليمن، قبل قليل، ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع لجماعة الحوثيين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) شون بارنيل، قد أعلن فى وقت سابق إن الهدف وراء سلسلة الضربات الدقيقة التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية ضد أهداف حوثية في جميع أنحاء اليمن، هو "استعادة حرية الملاحة وترسيخ الردع الأمريكي".

وأشار بارنيل - خلال مؤتمر صحفي لمدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية ألكسيس غرينكويتش - إلى أن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأمريكية أكثر من 170 مرة، والسفن التجارية 145 مرة، منذ عام 2023.